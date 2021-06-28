Ночевала в поле: в Тернопольской области нашли двухлетнюю девочку, которая пропала вчера

Ночевала в поле: в Тернопольской области нашли двухлетнюю девочку, которая пропала вчера

Ребенка искали всю ночь и утро и нашли в кукурузном поле.

В Тернопольской области разыскали двухлетнюю девочку, которая пропала вчера, 27 июня.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Ребенок вышел из дома в селе Буряковка Чертковского района и пошла в неизвестном направлении. К поискам пропавшей задействовали полицейских, кинологов со служебными собаками, спецназовцев, спасателей. Разыскивать ребенка помогали местные жители.

Поиски продолжались всю ночь и утро. Ребенка нашли сегодня, 28 июня, около 12 часов дня в кукурузном поле. С девочкой все в порядке. Полицейские передали ее родителям, с которыми также проведут профилактическую беседу.

Напомним, что девушка из Кривого Рога рассказала, как ее изнасиловал учитель на выпускном.

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