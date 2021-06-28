Ночевала в поле: в Тернопольской области нашли двухлетнюю девочку, которая пропала вчера

Ребенка искали всю ночь и утро и нашли в кукурузном поле.
В Тернопольской области разыскали двухлетнюю девочку, которая пропала вчера, 27 июня.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Ребенок вышел из дома в селе Буряковка Чертковского района и пошла в неизвестном направлении. К поискам пропавшей задействовали полицейских, кинологов со служебными собаками, спецназовцев, спасателей. Разыскивать ребенка помогали местные жители.
Поиски продолжались всю ночь и утро. Ребенка нашли сегодня, 28 июня, около 12 часов дня в кукурузном поле. С девочкой все в порядке. Полицейские передали ее родителям, с которыми также проведут профилактическую беседу.
Напомним, что девушка из Кривого Рога рассказала, как ее изнасиловал учитель на выпускном.