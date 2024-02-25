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Ночная атака вражеских БпЛА, Трамп побеждает на очередных праймериз: главные новости ночи 25 февраля 2024 года

Ночная атака вражеских БпЛА, Трамп побеждает на очередных праймериз: главные новости ночи 25 февраля 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Оккупанты запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников — Воздушные силы Читать далее –>
  • Между Восточной и Западной Европой раскол из-за неспособности обеспечить оружием Украину — Bloomberg Читать далее –>
  • В ГУР прокомментировали возможность применения Россией ядерного оружия Читать далее –>
  • Трамп победил на праймериз в штате Южная Каролина Читать далее –>
  • США и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов Читать далее –>

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