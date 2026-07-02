Ночная атака 2 июля: какая ее особенность и почему враг нацелен на Киев

Киев, последствия атаки / © Associated Press

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Сегодняшний удар по Киеву был очень сложным и почти рекордным по количеству использованных ракет.

Об этом «24 Каналу» заявил авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что россияне осуществили достаточно сложное планирование и синхронизацию атаки.

Авиационный эксперт отметил, что удар по столице был не просто комбинированный — большое количество российских целей сошлись в одном временном промежутке. То есть одновременно отработали и баллистические ракеты, и реактивные ударные барражирующие боеприпасы типа «Бандероль», и гиперзвуковые средства поражения типа «Циркон».

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«Это создало сложную картину для отражения атаки. Об эффективности пока говорить рано. Однако в целом может говориться о более чем 50 — 60 средствах, ракетах, реактивных беспилотниках и сотнях обычных ударных дронов, в том числе десятках средств поражения», — подчеркнул он.

Удар по Киеву 2 июля — последние новости

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. По состоянию на 9.00 подтверждена гибель 13 человек, еще 56 пострадали, среди них двое детей.

Во время атаки в разных районах города произошли разрушения и пожары. В Шевченковском районе разрушен жилой дом и частично повреждено медицинское учреждение, в Голосеевском горела многоэтажка, в Деснянском разрушился жилой дом.

Также последствия ударов были зафиксированы в Печерском, Соломенском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

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Одновременно российские войска атаковали и Киевскую область. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что последствия зафиксировали в Бучанском, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском районах. Повреждены частные дома, общежитие, склады и автомобили.

По данным Воздушных сил, Россия использовала для атаки 496 БпЛА разных типов и 74 ракеты. Основным направлением удара стал Киев. Особенностью массированной атаки стало одновременное применение средств воздушного нападения разных типов по разным направлениям, применение большого количества баллистики и реактивных БпЛА.

В Киеве 3 июля объявили днем траура по погибшим в результате массированной атаки россиян.

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