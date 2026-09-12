Ночная атака баллистики: Россия ударила сразу по двум городам Украины

РФ атаковала Украину / © Getty Images

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Российские войска в ночь на 12 сентября нанесли удары по Украине баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

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По информации военных, российские захватчики запустили баллистические ракеты в направлении Кривого Рога и Запорожья.

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Глава Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил атаку на город.

«Город атакован баллистическими ракетами по разным направлениям», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате больного удара по Запорожью в ночь на 12 сентября погибли два человека.

Мы ранее информировали, что 11 сентября россияне атаковали автозаправки в нескольких районах Киева, а днем — офисное здание.

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