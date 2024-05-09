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Ночная атака беспилотников и взрывы на нефтебазе в РФ: главные новости ночи 9 мая 2024 года

Ночная атака беспилотников и взрывы на нефтебазе в РФ: главные новости ночи 9 мая 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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  • Россия атаковала Украину ударными беспилотниками: карта тревог Читать далее –>

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