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Ночная атака беспилотников, оккупанты ускоряют наступательные операции: главные новости ночи 8 апреля 2024 года

Ночная атака беспилотников, оккупанты ускоряют наступательные операции: главные новости ночи 8 апреля 2024 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Киевской области по вражеским беспилотникам сработала ПВО — КОВА Читать далее –>
  • В Раде заявили, что вскоре ТЦК получат данные о мужчинах из государственных реестров Читать далее –>
  • Захватчики атаковали Украину беспилотниками с юга и севера Читать далее –>
  • Увеличение потерь не мешает: Россия ускоряет наступательные операции — ISW Читать далее –>
  • Оккупанты ночью совершили пуски управляемых авиабомб на Донетчину Читать далее –>

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