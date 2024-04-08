Ночная атака беспилотников, оккупанты ускоряют наступательные операции: главные новости ночи 8 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Киевской области по вражеским беспилотникам сработала ПВО — КОВА Читать далее –>
- В Раде заявили, что вскоре ТЦК получат данные о мужчинах из государственных реестров Читать далее –>
- Захватчики атаковали Украину беспилотниками с юга и севера Читать далее –>
- Увеличение потерь не мешает: Россия ускоряет наступательные операции — ISW Читать далее –>
- Оккупанты ночью совершили пуски управляемых авиабомб на Донетчину Читать далее –>
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