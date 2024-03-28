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Ночная атака беспилотников, посол России сбежал из Польши: главные новости ночи 28 марта 2024 года

Ночная атака беспилотников, посол России сбежал из Польши: главные новости ночи 28 марта 2024 года

Беспилотник Shahed / Фото: reuters.com

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ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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