Ночная атака беспилотников, посол России сбежал из Польши: главные новости ночи 28 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Российский посол срочно сбежал из Польши: что произошло Читать далее –>
- В Днепре и Харькове прогремели взрывы Читать далее –>
- Чехия решила увеличить свой вклад в закупку снарядов для ВСУ Читать далее –>
- Мэр Запорожья сообщил о взрывах в городе: есть пострадавшие Читать далее –>
- В России может начаться серьезная межэтническая рознь — NYT Читать далее –>
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.