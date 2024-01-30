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Ночная атака БпЛА, Байден давит на Конгресс по помощи Украине: главные новости ночи 30 января 2024 года

Ночная атака БпЛА, Байден давит на Конгресс по помощи Украине: главные новости ночи 30 января 2024 года

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Помощь Украине: Блинкен заявил, что Конгресс ставит под угрозу все предыдущие достижения Читать далее –>
  • В Киевской области работала противовоздушная оборона — КОВА Читать дальше –>
  • Дело о хищении 1,5 млрд для ВСУ: ВАКС не избрал меру пресечения Лиеву Читать далее –>
  • Пентагон и НАТО обсудили критическое увеличение оборонного производства для нужд Украины Читать далее –>
  • Белый дом призвал спикера Конгресса Джонсона поставить на голосование соглашение о границе Читать далее –>

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