Ночная атака БпЛА, Байден приказал увеличить объемы помощи Украине: главные новости ночи 26 декабря 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

Байден поручил Пентагону нарастить объемы помощи Украине после массированного обстрела Читать далее –>

Трамп заявил, что США будут претендовать на Канаду, Гренландию и Панамский канал .

Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>

В Раде объяснили, почему закон о демобилизации принять невозможно Читать далее –>

Массированный обстрел Украины показывает, что Путин не стремится к миру — МИД Нидерландов Читать далее –>

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