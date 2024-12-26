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Ночная атака БпЛА, Байден приказал увеличить объемы помощи Украине: главные новости ночи 26 декабря 2024 года

Ночная атака БпЛА, Байден приказал увеличить объемы помощи Украине: главные новости ночи 26 декабря 2024 года

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Байден поручил Пентагону нарастить объемы помощи Украине после массированного обстрела Читать далее –>
  • Трамп заявил, что США будут претендовать на Канаду, Гренландию и Панамский канал .
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • В Раде объяснили, почему закон о демобилизации принять невозможно Читать далее –>
  • Массированный обстрел Украины показывает, что Путин не стремится к миру — МИД Нидерландов Читать далее –>

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