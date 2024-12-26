Ночная атака БпЛА, Байден приказал увеличить объемы помощи Украине: главные новости ночи 26 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Байден поручил Пентагону нарастить объемы помощи Украине после массированного обстрела Читать далее –>
- Трамп заявил, что США будут претендовать на Канаду, Гренландию и Панамский канал .
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- В Раде объяснили, почему закон о демобилизации принять невозможно Читать далее –>
- Массированный обстрел Украины показывает, что Путин не стремится к миру — МИД Нидерландов Читать далее –>
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