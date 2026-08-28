ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2901
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, блекаут на оккупированных территориях: главные новости ночи 28 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Россия атакует Украину

Россия атакует Украину / © iStock

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 августа 2026 года:

  • «Тогда сейчас и всегда»: премьер Канады красиво поставил на место Трампа за переименование озера Онтарио Читать далее –>

  • Ормуз больше не парализован: нефтяной экспорт из Персидского залива резко пошел вверх Читать дальше –>

  • Швеция передаст Украине 10 катеров: стало известно, для чего будут их использовать Читать далее –>

  • Ночью Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Масштабный блекаут на оккупированных территориях: дроны ударили по ТЭС в Счастье Читать далее –>

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie