Ночная атака БпЛА, блекаут на оккупированных территориях: главные новости ночи 28 августа 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 августа 2026 года:

«Тогда сейчас и всегда»: премьер Канады красиво поставил на место Трампа за переименование озера Онтарио Читать далее –>

Ормуз больше не парализован: нефтяной экспорт из Персидского залива резко пошел вверх Читать дальше –>

Швеция передаст Украине 10 катеров: стало известно, для чего будут их использовать Читать далее –>

Ночью Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>