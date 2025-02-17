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Ночная атака БпЛА, Британия готова направить свои войска в Украину: главные новости ночи 17 февраля 2025 года

Ночная атака БпЛА, Британия готова направить свои войска в Украину: главные новости ночи 17 февраля 2025 года

Флаг Великобритании / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 февраля 2025 года:

  • В Киеве прогремели взрывы: работали силы ПВО Читать далее –>
  • Вражеские БпЛА ночью атаковали Украину: Читать дальше –>
  • Встреча чиновников США и РФ состоится во вторник в Саудовской Аравии — Axios Читать далее –>
  • Премьер Британии заявил о готовности направить войска в Украину: названы условия Читать далее –>
  • В результате атаки на Харьков пострадали три человека — Терехов Читать далее –>

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