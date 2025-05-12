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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, Британия собирает руководителей МИД ЕС на переговоры об Украине: главные новости ночи 12 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаги Великобритании и Украины

Флаги Великобритании и Украины / © rfi.fr

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 мая 2025 года:

  • Великобритания созывает руководство МИД Евросоюза для обсуждения поддержки Украины и безопасности в Европе Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

  • В Германии ответили на заявление Трампа о переговорах с Россией Читать далее –>

  • Кремль манипулирует в вопросе прекращения огня - ISW Читать далее –>

  • США объявили о заключении торгового соглашения с Китаем Читать далее –>

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