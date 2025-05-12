- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, Британия собирает руководителей МИД ЕС на переговоры об Украине: главные новости ночи 12 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 мая 2025 года:
Великобритания созывает руководство МИД Евросоюза для обсуждения поддержки Украины и безопасности в Европе Читать далее –>
Россия атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>
В Германии ответили на заявление Трампа о переговорах с Россией Читать далее –>
Кремль манипулирует в вопросе прекращения огня - ISW Читать далее –>
США объявили о заключении торгового соглашения с Китаем Читать далее –>