- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1416
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, ЕС готовит новые санкции против РФ: главные новости ночи 8 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 сентября 2025 года:
В ОВА показали последствия атаки на Запорожье (фото) Читать дальше –>
ЕС готовит 19-й пакет санкций против России — Sky News Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
Трамп обвинил демократов в ужасном убийстве беженцев из Украины Читать далее –>
США выходят из соглашений о борьбе с дезинформацией России и Китая Читать далее –>