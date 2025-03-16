Ночная атака БпЛА, Европа может направить войска в Украину без согласия РФ: главные новости ночи 16 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 марта 2025 года:
- Госсекретарь США Рубио провел телефонный разговор с Лавровым Читать далее –>
- Это не дело России: Макрон жестко выступил по поводу отправки миротворцев в Украину Читать далее –>
- Удар БпЛА по многоэтажке в Чернигове: спасатели потушили пожар Читать далее –>
- Эксперты ISW объяснили, зачем Путин лжет о "военных преступлениях" ВСУ на Курщине Читать далее –>
- Украину атаковали ударные беспилотники врага Читать далее –>
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