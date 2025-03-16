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Ночная атака БпЛА, Европа может направить войска в Украину без согласия РФ: главные новости ночи 16 марта 2025 года

Ночная атака БпЛА, Европа может направить войска в Украину без согласия РФ: главные новости ночи 16 марта 2025 года

Президент Франции Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 марта 2025 года:

  • Госсекретарь США Рубио провел телефонный разговор с Лавровым Читать далее –>
  • Это не дело России: Макрон жестко выступил по поводу отправки миротворцев в Украину Читать далее –>
  • Удар БпЛА по многоэтажке в Чернигове: спасатели потушили пожар Читать далее –>
  • Эксперты ISW объяснили, зачем Путин лжет о "военных преступлениях" ВСУ на Курщине Читать далее –>
  • Украину атаковали ударные беспилотники врага Читать далее –>

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