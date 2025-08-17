ТСН в социальных сетях

Ночная атака БпЛА, гарантии безопасности для Украины: главные новости ночи 17 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 августа 2025 года:

  • Борьба за Украину вошла в решающую фазу - Туск Читать далее –>

  • Путин предложил неожиданного гаранта безопасности для Украины — Axios Читать далее –>

  • Портников объяснил, от чего зависит возобновление масштабных обстрелов Украины Читать далее –>

  • Ночью Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Эксперты ISW проанализировали выступление Путина на Аляске Читать далее –>

