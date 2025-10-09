- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 622
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, ХАМАС и Израиль подписали мирный план Трампа: главные новости ночи 9 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 октября 2025 года:
Три человека погибли в результате обстрелов Сумщины — ОВА
Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана — Трамп
В Волгоградской области РФ перебои с газоснабжением после атаки БпЛА
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками
