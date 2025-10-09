ТСН в социальных сетях

Украина
622
1 мин

Ночная атака БпЛА, ХАМАС и Израиль подписали мирный план Трампа: главные новости ночи 9 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Сектор Газы

Сектор Газы / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 октября 2025 года:

Три человека погибли в результате обстрелов Сумщины — ОВА Читать далее –>

Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана — Трамп Читать дальше –>

В Волгоградской области РФ перебои с газоснабжением после атаки БпЛА Читать далее –>

Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

