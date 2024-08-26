Ночная атака БпЛА и активизация врага в восточных областях: главные новости ночи 26 августа 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
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- Российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА: карта тревог Читать далее –>
- В России взлетели стратегические бомбардировщики: направляются на пусковые рубежи Читать далее –>
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