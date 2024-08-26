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Ночная атака БпЛА и активизация врага в восточных областях: главные новости ночи 26 августа 2024 года

Ночная атака БпЛА и активизация врага в восточных областях: главные новости ночи 26 августа 2024 года

Обломки беспилотника типа Shahed / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Киевской области силы ПВО работают по враждебным БПЛА — КОВА Читать далее –>
  • Российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА: карта тревог Читать далее –>
  • В России взлетели стратегические бомбардировщики: направляются на пусковые рубежи Читать далее –>
  • Аналитики ISW объяснили, откуда РФ опрокидывает войска в Курскую область .
  • Враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте Читать далее –>

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