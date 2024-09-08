Ночная атака БпЛА и авиационные удары по городам: главные новости ночи 8 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг ночью нанес авиационный удар по Сумам: есть погибшие и раненые (фото) Читать далее –>
- Аналитики ISW. объяснили, как Россия использует переданные Ираном баллистические ракеты Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Оккупанты нанесли удар по гостинице в Донецкой области: под завалами люди Читать дальше –>
- Российские БПЛА залетели на территорию Румынии Читать далее –>
Читайте также: