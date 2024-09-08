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Ночная атака БпЛА и авиационные удары по городам: главные новости ночи 8 сентября 2024 года

Ночная атака БпЛА и авиационные удары по городам: главные новости ночи 8 сентября 2024 года

Последствия удара по Сумам / Фото: t.me/Sumy_news_ODA

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг ночью нанес авиационный удар по Сумам: есть погибшие и раненые (фото) Читать далее –>
  • Аналитики ISW. объяснили, как Россия использует переданные Ираном баллистические ракеты Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Оккупанты нанесли удар по гостинице в Донецкой области: под завалами люди Читать дальше –>
  • Российские БПЛА залетели на территорию Румынии Читать далее –>

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