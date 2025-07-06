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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2034
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА и ее последствия: главные новости ночи 6 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БПЛА Shahed

БПЛА Shahed / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 июля 2025 года:

  • Лидер Ирана Хаменеи впервые появился на публике после соглашения с Израилем

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    Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Николаев дронами: последствия атаки

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  • Рютте назвал страну НАТО, на которую нападет Россия .

  • Враг ночью атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>

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