Ночная атака БпЛА и обстрел Харькова: главные новости ночи 28 октября 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>

Проблемы в экономике РФ и нехватки живой силы заставляют Путина изменять подходы ведения войны — ISW Читать далее –>

Захватчики оккупировали город Горняк: чем он важен Читать далее –>

Враг попал в 9-этажку в Харькове: там загорелся пожар и есть разрушение — Терехов Читать далее –>

Генсек НАТО выступит со специальным заявлением о вступлении КНДР в войну против Украины Читать далее –>

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