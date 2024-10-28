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Ночная атака БпЛА и обстрел Харькова: главные новости ночи 28 октября 2024 года

Ночная атака БпЛА и обстрел Харькова: главные новости ночи 28 октября 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Проблемы в экономике РФ и нехватки живой силы заставляют Путина изменять подходы ведения войны — ISW Читать далее –>
  • Захватчики оккупировали город Горняк: чем он важен Читать далее –>
  • Враг попал в 9-этажку в Харькове: там загорелся пожар и есть разрушение — Терехов Читать далее –>
  • Генсек НАТО выступит со специальным заявлением о вступлении КНДР в войну против Украины Читать далее –>

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