Украина
462
1 мин
Ночная атака БпЛА и обстрел Одессы: главные новости ночи 31 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 31 декабря 2025 года:
В Одессе дроны попали в многоэтажки: есть пострадавшие, среди них дети (фото) Читать далее –>
Война в Украине угрожает Германии и всей Европе — Мерц Читать далее –>
В Белой Церкви дроны повредили многоэтажку — ОВА Читать далее –>
Путин готов вести свой народ на бойню, чтобы не проиграть войну Украине — премьер Бельгии Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>