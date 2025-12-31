ТСН в социальных сетях

Украина
462
1 мин

Ночная атака БпЛА и обстрел Одессы: главные новости ночи 31 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Последствия атаки в Одессу

Последствия атаки в Одессу

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 31 декабря 2025 года:

  • В Одессе дроны попали в многоэтажки: есть пострадавшие, среди них дети (фото) Читать далее –>

  • Война в Украине угрожает Германии и всей Европе — Мерц Читать далее –>

  • В Белой Церкви дроны повредили многоэтажку — ОВА Читать далее –>

  • Путин готов вести свой народ на бойню, чтобы не проиграть войну Украине — премьер Бельгии Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

462
