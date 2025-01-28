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Ночная атака БПЛА и пожар в Харькове: главные новости ночи 28 января 2025 года

Ночная атака БПЛА и пожар в Харькове: главные новости ночи 28 января 2025 года

Масштабный пожар в Харькове/Фото: ГСЧС

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 28 января 2025 года:

  • В Харькове вспыхнул масштабный пожар после атаки БпЛА (фото) Читать дальше –>
  • В МИДе прокомментировали так называемые "выборы" в Беларуси Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Захватчики продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области — DeepState Читать далее –>
  • В Харькове ночью раздался взрыв — Терехов Читать далее –>

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