Ночная атака БПЛА и пожар в Харькове: главные новости ночи 28 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 28 января 2025 года:
- В Харькове вспыхнул масштабный пожар после атаки БпЛА (фото) Читать дальше –>
- В МИДе прокомментировали так называемые "выборы" в Беларуси Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Захватчики продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области — DeepState Читать далее –>
- В Харькове ночью раздался взрыв — Терехов Читать далее –>
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