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Ночная атака БпЛА и ракет, ситуация на фронте: главные новости ночи 16 февраля 2025 года

Ночная атака БпЛА и ракет, ситуация на фронте: главные новости ночи 16 февраля 2025 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 февраля 2025 года:

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