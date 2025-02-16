Ночная атака БпЛА и ракет, ситуация на фронте: главные новости ночи 16 февраля 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 февраля 2025 года:
- Ночью в Николаеве прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
- Вражеские БпЛА ночью атаковали Украину: Читать дальше –>
- Враг ночью атаковал баллистикой Одесскую область Читать далее –>
- В результате атаки БпЛА в Николаеве повреждена инфраструктура, один человек ранен — ОВА Читать далее –>
- Россия может изменить приоритет наступления в 2025 году: в ISW назвали направление Читать далее –>
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