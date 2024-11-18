Ночная атака БпЛА и ракетные удары по Сумам: главные новости ночи 18 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Сумах раздался взрыв: в городе пропал свет Читать далее –>
- Разрешение Байдена наносить удары по РФ провокационно против Трампа — CNN Читать далее –>
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