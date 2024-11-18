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Ночная атака БпЛА и ракетные удары по Сумам: главные новости ночи 18 ноября 2024 года

Ночная атака БпЛА и ракетные удары по Сумам: главные новости ночи 18 ноября 2024 года

Последствия удара по многоэтажке в Сумах

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Сумах раздался взрыв: в городе пропал свет Читать далее –>
  • Разрешение Байдена наносить удары по РФ провокационно против Трампа — CNN Читать далее –>
  • Власти Москвы заявили об атаке беспилотников на российскую столицу Читать далее –>
  • Удар РФ по многоэтажке в Сумах: количество погибших снова возросло (фото) Читать дальше –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>

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