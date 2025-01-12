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Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 12 января 2025 года

Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 12 января 2025 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Дубайские компании владеют 55 танкерами из "теневого флота" РФ — Yle Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Враг продвинулся в районе нескольких населённых пунктов — DeepState Читать далее –>
  • Колоссальные потери: в ISW проанализировали участие войск КНДР в войне против Украины Читать далее –>
  • В Киевской области сработала противовоздушная оборона — КОВА Читать дальше –>

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