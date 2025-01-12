Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 12 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Дубайские компании владеют 55 танкерами из "теневого флота" РФ — Yle Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Враг продвинулся в районе нескольких населённых пунктов — DeepState Читать далее –>
- Колоссальные потери: в ISW проанализировали участие войск КНДР в войне против Украины Читать далее –>
- В Киевской области сработала противовоздушная оборона — КОВА Читать дальше –>
Читайте также: