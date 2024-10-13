Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 13 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- ВСУ возобновили позиции возле Новогродовки — DeepState Читать далее –>
- Враг непрерывно проводит штурмовые действия во Временном Яру Читать далее –>
- Российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА Читать далее –>
- Российские военные улучшили свою координацию благодаря терминалам Starlink — The Washington Post Читать далее –>
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