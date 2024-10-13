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Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 13 октября 2024 года

Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 13 октября 2024 года

ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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