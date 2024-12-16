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Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 16 декабря 2024 года

Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 16 декабря 2024 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Войска КНДР терпят большие потери на Курщине из-за плохой координации с россиянами — ISW Читать далее –>
  • ВСУ подвинули захватчиков на Харьковщине, враг наступает в Донецкой области — DeepState Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Эксперт объяснил, почему "Орешник" не представляет большой опасности для Украины Читать далее –>
  • Ночью в Черкасской области раздался взрыв Читать далее –>

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