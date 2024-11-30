Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 30 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Зеленский рассказал, сколько крылатых ракет сбили F-16 во время последней атаки Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- В Киевской области по вражеским БпЛА сработала ПВО — КМВА Читать далее –>
- Захватчики оккупировали несколько населенных пунктов — DeepState Читать далее –>
- Западные партнеры оснастили оружием только 2,5 бригады из 10 необходимых — Зеленский Читать далее –>
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