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Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 30 ноября 2024 года

Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 30 ноября 2024 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Зеленский рассказал, сколько крылатых ракет сбили F-16 во время последней атаки Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • В Киевской области по вражеским БпЛА сработала ПВО — КМВА Читать далее –>
  • Захватчики оккупировали несколько населенных пунктов — DeepState Читать далее –>
  • Западные партнеры оснастили оружием только 2,5 бригады из 10 необходимых — Зеленский Читать далее –>

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