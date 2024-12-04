Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 4 декабря 2024 года

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Приглашение не будет: США и Германия против вступления Украины в НАТО — СМИ Читать далее –>

Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>

Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: в ОВАЕ рассказали подробности Читать далее –>

Генсек НАТО призвал отложить переговоры с РФ, пока Запад не обеспечит продвижение Украины на поле боя Читать далее –>

Враг продвинулся на фронте — DeepState Читать далее –>

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