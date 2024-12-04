Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 4 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Приглашение не будет: США и Германия против вступления Украины в НАТО — СМИ Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: в ОВАЕ рассказали подробности Читать далее –>
- Генсек НАТО призвал отложить переговоры с РФ, пока Запад не обеспечит продвижение Украины на поле боя Читать далее –>
- Враг продвинулся на фронте — DeepState Читать далее –>
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