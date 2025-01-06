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Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 6 января 2025 года

Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 6 января 2025 года

Фото иллюстративное/Генеральный штаб ВСУ/Facebook / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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  • Враг продвинулся на нескольких участках фронта — DeepState Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БпЛА: карта тревог Читать далее –>
  • Аналитики ISW проанализировали наступательные операции ВСУ в Курщине Читать далее –>
  • В Сирии найдено новое массовое захоронение жертв режима Асада Читать далее –>

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