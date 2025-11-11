- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 945
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 11 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 ноября 2025 года:
Дроны атаковали НПЗ в российском Саратове (видео) Читать дальше –>
В Запорожской области прогремели взрывы — ОВА Читать далее –>
Эксперт объяснил, почему после атаки РФ свет выключают неравномерно Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>
Эксперты ISW проанализировали ситуацию вокруг Покровска Читать далее –>