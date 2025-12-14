- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 391
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 14 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 декабря 2025 года:
Стрельба в университете во время экзаменов: есть погибшие и ранены Читать далее –>
Премьер Британии и глава Еврокомиссии обсудили «решающий момент» для Украины Читать далее –>
На фронте наблюдается положительная динамика изменений в пользу ВСУ — военный .
«Не войной»: Портников объяснил, как Путин хочет завоевать Украину Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>