Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 14 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Война в Украине

Война в Украине

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 декабря 2025 года:

  • Стрельба в университете во время экзаменов: есть погибшие и ранены Читать далее –>

  • Премьер Британии и глава Еврокомиссии обсудили «решающий момент» для Украины Читать далее –>

  • На фронте наблюдается положительная динамика изменений в пользу ВСУ — военный .

  • «Не войной»: Портников объяснил, как Путин хочет завоевать Украину Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

