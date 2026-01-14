- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 14 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 января 2026 года:
В результате массированного обстрела в Кривом Роге 45 тысяч абонентов без света Читать далее –>
Трамп призвал протестующих в Иране захватывать правительственные объекты Читать далее –>
Путин запланировал войну против Украины задолго до нападения — Шольц Читать далее –>
Враг продвинулся в двух областях — DeepState Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>