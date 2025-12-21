ТСН в социальных сетях

Украина
1048
1 мин

Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 21 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 декабря 2025 года:

  • Сибига рассказал, кто в Евросоюзе настоял предоставить Украине 90 млрд евро Читать далее –>

  • Спецпосланник Путина заявил о «конструктивных» переговорах в Майами Читать далее –>

  • Враг продвинулся в Донецкой и Запорожской областях — DeepState Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • В разведке США опровергли информацию о планах Путина захватить всю Украину Читать далее –>

1048
