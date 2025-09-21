- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 21 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 сентября 2025 года:
Захватчики продвинулись в Донецкой области — DeepState Читать далее –>
Британские истребители начали патрулирование неба над Польшей Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>
БпЛА РФ попал в жилой дом в Полтавской области: в ГСЧС показали последствия (фото) Читать дальше –>
В Сумах ночью раздались взрывы Читать далее –>