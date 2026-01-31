ТСН в социальных сетях

Украина
1310
1 мин

Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 31 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 31 января 2026 года:

  • Купянск-Узловой под полным контролем Сил обороны — DeepState Читать дальше –>

  • Трамп заявил о «близости соглашения» между Украиной и РФ Читать далее –>

  • ЕС хочет отменить потолок цен на российскую нефть: что предлагается взамен Читать далее –>

  • Россия просто ждала наступления холодов: Чернев об «энергетическом перемирии» Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

1310
