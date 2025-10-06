- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2176
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 6 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 октября 2025 года:
В результате обстрела Харькова пострадали четыре человека Читать далее –>
Враг продвинулся на фронте - DeepState Читать далее –>
Киевщину атакуют БпЛА: в области работает ПВО Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>
В Феодосии горит нефтебаза после атаки БпЛА (видео) Читать далее –>