Украина
2176
1 мин

Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 6 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 октября 2025 года:

В результате обстрела Харькова пострадали четыре человека Читать далее –>

Враг продвинулся на фронте - DeepState Читать далее –>

Киевщину атакуют БпЛА: в области работает ПВО Читать далее –>

Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

В Феодосии горит нефтебаза после атаки БпЛА (видео) Читать далее –>

