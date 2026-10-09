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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
562
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 9 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 октября 2026 года:

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  • Враг сменил тактику под Краматорском: впереди может быть опасный сценарий Читать далее –>

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