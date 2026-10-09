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- Украина
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Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 9 октября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 октября 2026 года:
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