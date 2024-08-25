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Ночная атака БпЛА и удары по Харьковщине: главные новости ночи 25 августа 2024 года

Ночная атака БпЛА и удары по Харьковщине: главные новости ночи 25 августа 2024 года

Атака дронов-камикадзе "Шахед"/Фото из открытых источников

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Враг нанес удары по Харькову и Чугуеву: среди пострадавших ребенок Читать дальше –>
  • "Мероприятие получит доступ к информации": в России истерика из-за ареста Дурова Читать далее –>
  • Международный эксперт оценил качество нового дрона-ракеты "Паляница" Читать далее –>
  • Украина хочет бить ракетами по РФ, чтобы склонить Кремль к переговорам — The Guardian Читать далее –>

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