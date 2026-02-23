ТСН в социальных сетях

237
1 мин

Ночная атака БпЛА и удары по России: главные новости ночи 23 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Удар по НПС «Калейкино»

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 февраля 2026 года:

  • Иран готов на уступки по ядерной программе, чтобы избежать удара США — Reuters Читать далее –>

  • В Запорожье из-за атаки БпЛА погиб человек — ОВА Читать далее –>

  • В российском Татарстане дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» Читать далее –>

  • Белгород получил массированный ракетный удар: в городе исчез свет (видео) Читать дальше –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

237
