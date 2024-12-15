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Ночная атака БпЛА и угроза баллистики: главные новости ночи 15 декабря 2024 года

Ночная атака БпЛА и угроза баллистики: главные новости ночи 15 декабря 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
  • Аналитики ISW проанализировали участие войск КНДР в боях на Курщине Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Журналисты Foreign Affairs объяснили, почему США выгодно помогать Украине Читать далее –>
  • На Хмельнитчине силы ПВО уничтожили два беспилотника — ОВА Читать далее –>

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