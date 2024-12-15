Ночная атака БпЛА и угроза баллистики: главные новости ночи 15 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
- Аналитики ISW проанализировали участие войск КНДР в боях на Курщине Читать далее –>
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- Журналисты Foreign Affairs объяснили, почему США выгодно помогать Украине Читать далее –>
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