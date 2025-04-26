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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА и визит Трампа в Европу: главные новости ночи 26 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп прилетел в Европу

Дональд Трамп прилетел в Европу / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 апреля 2025 года:

  • В Каменском вражеский БпЛА попал в многоэтажку: есть пострадавшие — ОВА Читать далее –>

  • Президент США посреди ночи прибыл в Европу (видео) Читать далее –>

  • В Кропивницком БПЛА разрушили складские помещения — ОВА Читать далее –>

  • США готовы предоставить гарантии безопасности «коалиции желающих» — The Telegraph Читать далее –>

  • Утром Харьков атаковали БпЛА: есть попадание в одном из районов города Читать далее –>

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