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Ночная атака БпЛА и визит Трампа в Европу: главные новости ночи 26 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 апреля 2025 года:
В Каменском вражеский БпЛА попал в многоэтажку: есть пострадавшие — ОВА Читать далее –>
Президент США посреди ночи прибыл в Европу (видео) Читать далее –>
В Кропивницком БПЛА разрушили складские помещения — ОВА Читать далее –>
США готовы предоставить гарантии безопасности «коалиции желающих» — The Telegraph Читать далее –>
Утром Харьков атаковали БпЛА: есть попадание в одном из районов города Читать далее –>