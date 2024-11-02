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Ночная атака БпЛА и взрыв в Киеве: главные новости ночи 2 ноября 2024 года

Ночная атака БпЛА и взрыв в Киеве: главные новости ночи 2 ноября 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Победа Трампа даст Украине новые возможности — экспосол США Читать далее –>
  • В Киеве раздался мощный взрыв: работает ПВО Читать далее –>
  • Захватчики оккупировали Ясную Поляну — DeepState Читать далее –>
  • Эксперты ISW объяснили, какие далеко идущие последствия будет участвовать КНДР в войне против Украины Читать далее –>

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