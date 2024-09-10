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Ночная атака БпЛА и взрывы в Брянске: главные новости ночи 10 сентября 2024 года

Ночная атака БпЛА и взрывы в Брянске: главные новости ночи 10 сентября 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • В российском Брянске раздаются взрывы (видео) Читать далее –>
  • Парламент Румынии хочет предоставить право военным сбивать российские беспилотники Читать далее –>
  • Иран может передать России ракеты, угрожающие всей Украине: эксперт назвал условия Читать далее –>
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