Ночная атака БпЛА и взрывы в Брянске: главные новости ночи 10 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- В российском Брянске раздаются взрывы (видео) Читать далее –>
- Парламент Румынии хочет предоставить право военным сбивать российские беспилотники Читать далее –>
- Иран может передать России ракеты, угрожающие всей Украине: эксперт назвал условия Читать далее –>
- "Лгать": Гаррис рассказала, чего ожидает от Трампа во время дебатов Читать далее –>
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