Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака БпЛА и взрывы в Черкасской области: главные новости ночи 23 августа 2024 года

Ночная атака БпЛА и взрывы в Черкасской области: главные новости ночи 23 августа 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • На немецкой авиабазе НАТО объявили самый высокий уровень опасности: что произошло Читать далее –>
  • США не запрещают Украине использовать оружие для ударов по РФ — Пентагон Читать далее –>
  • В Черкасской области прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
  • Отношение россиян к Путину резко ухудшилось после операции ВСУ в Курщине — NYT Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация