Ночная атака БпЛА и взрывы в Черкасской области: главные новости ночи 23 августа 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- На немецкой авиабазе НАТО объявили самый высокий уровень опасности: что произошло Читать далее –>
- США не запрещают Украине использовать оружие для ударов по РФ — Пентагон Читать далее –>
- В Черкасской области прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
- Отношение россиян к Путину резко ухудшилось после операции ВСУ в Курщине — NYT Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
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