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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1837
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, Израиль набросился с критикой на Трампа: главные новости ночи 14 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Трамп и Нетаньяху

Трамп и Нетаньяху / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 июня 2026 года:

  • «Если будет ссора — оба государства исчезнут»: Портников об Украине и Польше Читать далее –>

  • «Трамп нас подставил»: в Израиле жестко отреагировали на мирное соглашение США с Ираном Читать далее –>

  • «Придумали задним числом»: дипломат США о главном оправдании войны от Кремля Читать далее –>

  • В Украине движется новая волна непогоды из-за циклона Sabina: синоптики предупредили, какие области накроет (карта) Читать дальше –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1837
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