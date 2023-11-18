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Ночная атака БпЛА, Конгресс США затягивает помощь Украине: главные новости ночи 18 ноября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1455
Время на прочтение
1 мин
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Ночная атака БпЛА, Конгресс США затягивает помощь Украине: главные новости ночи 18 ноября 2023 года

Конгресс США / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 18 ноября 2023:

  • В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА Читать далее –>
  • Венгрия заблокировала обсуждение нового пакета санкций Евросоюза против РФ Читать далее –>
  • Евросоюз может отложить начало переговоров о членстве Украины — Reuters Читать далее –>
  • В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
  • Новую помощь Украине Конгресс США может принять в середине декабря — Bloomberg Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1455
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