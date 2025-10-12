ТСН в социальных сетях

12 октября 2025 года
Украина
Украина
5108
5108
1 мин
1 мин

Ночная атака БпЛА, Меркель помогала готовить войну против Украины: главные новости ночи 12 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Ангела Меркель и Путин

Ангела Меркель и Путин / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 октября 2025 года:

В Харьковской области прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>

Меркель помогла России подготовить вторжение в Украину — Spiegel Читать далее –>

Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

Российские войска активизировались у Эстонии: Таллин закрыл границу Читать далее –>

«Только 20 тысяч в сентябре»: военный о катастрофической ситуации с СЗЧ Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
5108
