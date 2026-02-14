- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 679
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, Мюнхенская конференция: главные новости ночи 14 февраля 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 февраля 2026 года:
Макрон объяснил, почему «коалиция желающих» не отправляет свои войска в Украину Читать далее –>
В Киевской области в результате атаки БпЛА ранены два человека — ОВА Читать далее –>
Мерц заявил, что Россию нужно «прижать» к миру Читать далее –>
В Одесском районе перебои с электричеством, водой и отоплением в результате атаки дронов — ОВА Читать далее –>
Россияне «практически уничтожили» здание РГА в Новгороде-Северском (фото) Читать дальше –>