Ночная атака БпЛА, на Аляске готовятся к переговорам Трампа с Путиным: главные новости ночи 11 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Переговоры на Аляске

Переговоры на Аляске / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 августа 2025 года:

  • Европейские лидеры хотят встречи с Трампом перед его переговорами с Путиным Читать далее –>

  • Азербайджан может снять эмбарго на поставку оружия Украине Читать далее –>

  • Ночью Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • В США заявили, что Китай внимательно следит за тем, как закончится война в Украине .

  • Встреча Трампа и Путина: Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже Читать далее –>

