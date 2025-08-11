- Дата публикации
Ночная атака БпЛА, на Аляске готовятся к переговорам Трампа с Путиным: главные новости ночи 11 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 августа 2025 года:
В США заявили, что Китай внимательно следит за тем, как закончится война в Украине .
